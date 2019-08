Pakiet "Przyjazne prawo" budzi kontrowersje. Nie każdego traktuje tak samo

Jak wyjaśnia wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna", przyjęta przez Senat w ostatni piątek ustawa doprowadzi do nierównego traktowania rynkowych graczy. Według Biura Analiz Sejmowych ci, którzy kupują towary, zyskają. Ale ci, którzy głównie sprzedają - stracą.

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów nie tylko odnośnie rękojmi za wady, lecz też co do stosowania niedozwolonych zapisów w umowach, a także w zakresie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa