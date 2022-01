PiS w Polskim Ładzie zastawia pułapki na księgowych. Pomylą się w łatanym systemie, to odpowiedzą

po co jest mi... 57 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Dla kogo są pisane przepisy podatkowe? Chyba nie dla przedsiębiorców. Zrozumienie ich jest problemem nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla urzędników. Ludzie po studiach kierunkowych i nie tylko mają z tym ogromne problemy. Artykuł odsyła do innego, inny do innego, potem do następnego i człowiek zaczyna gubić wątek, poddaje się. Brak stylistyki języka, zdania nie logiczne, za długie. Myślę, że to zmowa piszących to, z tymi wszystkimi co na tym zarabiają, bo nowe przepisy to nowe szkolenia, komentarze, a to kosztuje. Ci wszyscy radcy od podatków, doradcy prawni też kosztują i nawet więcej, oni uczestniczą w pisaniu tych przepisów, jak myślicie dlaczego? Firmy zamiast polepszać produkty, sprzedaż, pozyskiwać klientów marnują czas i pieniądze na biurokrację i właśnie opłacanie tych radców, doradców. Aby być tym radcą doradcą nie wystarczy, że masz studia co to to nie. Musisz zdać egzaminy i to drogie, bo sobie izby różne powymyślali, które z tego żyją. Na tych egzaminach też każą się uczyć na pamięć przepisów, które raz, że się po egzaminie zapomni, dwa się zmienią no i trzy są w 90% nikomu nie potrzebne, ale sztuka dla sztuki jest, każde podejście kosztuje. Nawet jak to zdacie, to wasza wiedza poza Polską jest bezużyteczna. Mówiąc krótko, wygląda to tak, bo ktoś ma w tym interes, aby tak wyglądało jedni okradają przedsiębiorców, inni robią na tych szkoleniach, egzaminach, komentarzach pieniądze, które przedsiębiorca znowu zmuszony jest wydać. No i te interpretacje, muszą wydawać interpretacje ci co to piszą, aby było to jasne, a te interpretacje są ze sobą często sprzeczne. Jednak kara dla przedsiębiorców już jest szybciutko i łatwo naliczana