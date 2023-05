PIT za 2022 rok. To już ostatnie godziny na złożenie zeznania

Zgodnie z przepisami, podatki należy rozliczyć do końca kwietnia, chyba że ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy - wówczas termin wydłuża się do końca pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia. W tym roku takim dniem jest 2 maja.

Rozliczenie PIT za 2022 rok. Tak zrobisz to najszybciej

Jedną z form rozliczenia podatku jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, gdzie na podatników czekają wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Można je zaakceptować albo uzupełnić. Jeśli ktoś nie ma praw do żadnych ulgi do odpisów, nie musi nic robić – system sam uzna zeznania za wypełnione i je zaakceptuje, kiedy skończy się 2 maja.

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować przez e-Urząd Skarbowy, do którego można się dostać z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu , poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także z wykorzystaniem danych podatkowych. Podatnik, aby się zalogować, musi podać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r. oraz jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.