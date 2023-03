Plastikowych toreb nie ubywa. Rosną wpływy z opłaty recyklingowej

Właściciele sklepów muszą doliczać 20 gr (plus VAT) do każdej foliówki. Ponieważ sklepy obchodziły opłaty proponując grubsze opakowania w 2019 r. opłatę rozszerzono na wszystkie torby z tworzyw sztucznych.

"Dało to wzrost wpływów za 2020 r. do 176,5 mln zł. W kolejnym roku nastąpił lekki spadek do 172,5 mln, ale w 2022 r. było to już 174,5 mln zł" - dowiedział się DGP w resorcie klimatu.