Podatek dochodowy od osób fizycznych w dół. Nowa stawka PIT. Ile zyska podatnik i od kiedy?

Jak wskazywała Rada Ministrów , celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych.

- Pokazujemy, że jak o czymś mówimy, to to realizujemy. Wiarygodność to znak rozpoznawczy tego rządu - mówił wówczas premier Mateusz Morawiecki.