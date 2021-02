Podatek od wpływów reklamowych. Sellin szacuje, że w 2022 r. przyniesie 800 mln zł

Suweren 42 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Rządzący nie wprowadzają ulepszeń by firmy się rozwijały tylko szukają i wprowadzają nowe podatki a może powiedzą głośno ile dokłada rząd do wydobycia węgla w Polsce i jaki to dobry biznes? Czekam na odpowiedź ,bo podatków ten rząd to wprowadził chyba najwięcej w III RP.