Polacy mogą tracić pieniądze na rozliczeniu z fiskusem. Ekspert ostrzega

Akceptujesz PIT "z automatu"? Możesz stracić nawet 1700 zł

Ministerstwo Finansów: Twój e-PIT nie wylicza ulgi źle

Ekspert: Twój e-PIT mógłby wskazywać prawa do większej ulgi

Jak edytować PIT, by zwiększyć ulgę na dziecko?

Piotr Juszczyk omawia to na przykładzie jednego z podatników. Po zalogowaniu się do systemu widzi on, że ulga na dwoje dzieci obliczona przez system to ok. 1900 zł. Tymczasem w takim wypadku przysługuje maksymalnie 2224,08 zł. Jeśli podatnik nie będzie edytował zeznania, to straci ponad 300 zł. By te środki uzyskać, trzeba "powiedzieć" systemowi, że chcemy też wykorzystać środki z tytułu składki zdrowotnej.