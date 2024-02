Twój e-PIT źle oblicza zwrot podatku? Doradca podatkowy: Niektórzy mogą stracić 1780 zł

Twój e-PIT to rządowy system, który od 15 lutego umożliwia rozliczenie podatku za rok 2023. Jest dostępny po zalogowaniu się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub wpisaniu odpowiednich danych weryfikacyjnych.

Umożliwia dostęp do przygotowanego przez urzędników zeznania podatkowe, które można od razu zaakceptować i wysłać. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu radzi, by z rozliczeniem się jednak nie spieszyć.

Twój e-PIT nieprawidłowo wylicza niektóre ulgi?

Jak wyjaśnia ekspert w rozmowie z money.pl, w niektórych przypadkach automatyczne zeznanie podatkowe może ostatecznie okazać się mniej korzystne dla podatnika.

W przygotowanych zeznaniach nie jest rozliczana w pełnej kwocie ulga na dzieci. Ulga jest wyliczana tylko do wartości podatku, a zgodnie z przepisami można skorzystać również ze składek społecznych i zdrowotnej - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

I podaje przykład. - Rodzic z minimalnym wynagrodzeniem zapłacił podatek w kwocie 444 zł. Ma dwójkę dzieci, system wykaże zwrot 444 zł zamiast 2224,08 zł. A to jest błąd, bo właśnie pozostała część powinna być odliczona od składek, których wartość przekracza 9 tys. zł - wylicza ekspert InFaktu.

Doradca podatkowy: na rozliczeniu PIT można stracić 1780,08 zł

Zdaniem Juszczyka automatyczne zaakceptowanie przygotowanego zeznania może przynieść podatnikowi całkiem pokaźną stratę.

- Żeby nie stracić aż 1780,08 zł podatnik musi edytować zeznanie i oznaczyć, że chce skorzystać z niewykorzystanej ulgi - wyjaśnia. - Szkoda, że system z automatu tego nie wykonuje, jeśli więc pospieszymy się i zaakceptujemy zeznanie, to zwrot będzie niższy - dodaje.

Zaznacza jednak, że osoby, które zeznanie już złożyły, wciąż nie są na straconej pozycji. Nadal mogą sprawić, że ich zwrot podatku będzie większy.

Oczywiście zeznanie można skorygować, ale to może wydłużyć właściwy zwrot - mówi Piotr Juszczyk.

Redakcja money.pl zwróciła się do resortu finansów z prośbą o komentarz. Tekst zostanie zaktualizowany.

Co pokazuje Twój e-PIT?

Po zalogowaniu się do systemu Twój e-PIT za pośrednictwem strony podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit możemy przejrzeć i wysłać do urzędu zeznanie podatkowe.

W systemie widzimy liczbę dokumentów, na podstawie których urzędnicy dokonali za nas wstępnych obliczeń.

Jeśli pracujemy tylko w jednym miejscu, nie mieliśmy żadnych dodatkowych umów cywilnoprawnych, jako źródło rozliczenia będzie widoczny jeden dokument. To pole pozwoli też szybko sprawdzić, czy ci, dla których świadczyliśmy pracę, przesłali odpowiednie dokumenty.

Kolejne pozycje zawierają informację takie jak dochód, wysokość odprowadzonego podatku, rodzaje ulg. Warto wspomnieć, że ulga na dziecko w wielu przypadkach odlicza się automatycznie. Inne trzeba do systemu wprowadzić ręcznie. Jeśli tego nie zrobimy, system samodzielnie niczego nie zmieni. Ci, którzy mają do rozliczenia inne ulgi, powinni więc do systemu się logować, inaczej stracą przysługujące im odliczenie. Zarówno źródła dochodu jak i rodzaje ulg można edytować.

Osoby, które nie zalogują się do systemu Twój e-PIT, nie klikną przycisku "Wyślij" i tak zostaną rozliczone. Strona zrobi to samodzielnie 30 kwietnia. Do systemu mimo wszystko warto się jednak zalogować, by uniknąć opóźnienia w zapłacie podatku i mieć szansę na wprowadzenie ulg czy ręczne dodanie źródła dochodu. Po 30 kwietnia będzie to możliwe wyłącznie w ramach korekty zeznania.

Podatnicy, którzy muszą dopłacić podatek, mają na to czas do 30 kwietnia 2024 roku. Przypada on na dzień roboczy - wtorek.

