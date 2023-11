Polacy nie wiedzą, że płacą VAT. Wyniki badania mogą dziwić

Jak podaje "Rzeczpospolita", niepokojące wnioski wynikają z badania "Co Polacy wiedzą o podatkach ?", które zostało przeprowadzone przez firmę SW Research na zlecenie e-pity. Zdaniem dziennikarzy, raport ten rzuca nowe światło na poziom świadomości podatkowej Polaków, pokazując, że mimo deklarowanej znajomości praw podatkowych, dwie trzecie respondentów nie do końca rozumie, jakie podatki płaci.

Co Polacy wiedzą o podatkach? Zaskakujące wyniki badania

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na to, że odpowiedzi na pytanie o to, jakie podatki płacili lub płacą ci, którzy deklarują, że znają przynajmniej jeden, rzucają więcej światła na to, co Polacy wiedzą o podatkach. Choć najczęściej wskazywany był PIT (77 proc.), to już tylko 55 proc. respondentów wskazało na VAT, a na akcyzę zaledwie niecałe 21 proc. Co więcej, prawie 5 procent z tej grupy jest przekonana, że nie zapłaciło i nie płaci żadnej daniny.