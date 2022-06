Polska zmienia zdanie w sprawie globalnego podatku CIT. "Osiągnęliśmy nasze cele"

– Rada omówiła dzisiaj decyzję dotyczącą globalnego minimalnego podatku CIT, nie udało się ostatecznie przyjąć tej dyrektywy – wyjaśniła szefowa Ministerstwa Finansów . Skoro jednak tylko Polska blokowała prace, to dlaczego nadal nie udało się przegłosować daniny w Brukseli ? Otóż tym razem swój sprzeciw w tej sprawie zgłosiły Węgry.

Polska osiągnęła swoje cele

– My – jako Polska – od początku podkreślaliśmy, że dla nas bardzo istotne jest również opodatkowanie globalnych gigantów cyfrowych i nasze cele zostały dzisiaj osiągnięte – ogłosiła szefowa MF.

O co chodzi z globalnym CIT-em?

Globalny CIT to pomysł na walkę z wyprowadzaniem zysków osiągniętych w jednym państwie do drugiego, w którym daniny publiczne są na niższym poziomie. Stawka podatku jest ustalona na poziomie 15 proc., a firma musiałaby go opłacić w tym państwie, w którym uzyskała zyski. Jej fizyczna siedziba tym samym przestałaby mieć znaczenie.