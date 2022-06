"FT": Polska nie będzie już blokować minimalnego podatku dla firm w UE

Polska ma zadeklarować swoją gotowość do wyrażenia zgody na globalny podatek podczas spotkania ambasadorów UE w Brukseli - informuje " FT ", powołując się na pięć nieoficjalnych i niezależnych źródeł.

Polska już nie blokuje minimalnego podatku CIT w UE

W efekcie, jeśli żaden inny kraj nie zgłosi oporu wobec minimalnego podatku CIT dla firm, droga do jego wprowadzenia stanie się otwarta. Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta już w piątek 17 czerwca, podczas spotkania ministrów finansów krajów UE. Odpuszczenie przez Polskę swojego weta, jak podkreśla "FT", to "duży skok do przodu dla Unii Europejskiej".