Polski Ład namieszał w wynajmie mieszkań. Podatki liczone są inaczej

Stella

Nie dla spekulowania mieszkaniami. Nie powinno być tak , że 1 osoba bądź firma wykupuje wiele mieszkań z rynku przez co druga osoba dysponująca normalnym wynagrodzeniem a nie milionami ma probLem z zakupem 1 mieszkania na własne potrzeby z powodu wywindowanych do absurdu cen a też i wybór jest mniejszy. Człowiek ma prawo do dach nad głową a nie stresu, że będzie musiał wynająć od takiego Janusza bądź januszeksu za 3 , 4 , 5 czy nie wiadomo ile tysięcy kiedy jego pensja to normalna rynkowa pensja a nie dysponuje milionami jak takie firmy. Chcesz spekulować idź na giełdy. Kryptoealuty i inne a mieszkania zostaw w spokoju by zwykły człowiek miał dach nad głową. Tak to widzę. I tak mam swoje mieszkanie i uważam , że dostęp t Do nich nie powinien być ograniczany zwykłemu człowiekowi o zawódzie innym niż prezes i dyrektor.