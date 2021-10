Polski Ład. Senat poparł poprawki do ustaw podatkowych

Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy, z których duża część miała charakter redakcyjny i uściślający. Wśród zaaprobowanych poprawek znalazło się: zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków, rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie oraz wydłużenie vacatio legis przepisów.

Ponadto senatorowie poparli zwiększenie podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,2 proc. oraz rozszerzenie preferencji podatkowych na osoby posiadające co najmniej troje dzieci. Przychylono się też do poprawek wykluczających podwójne opodatkowanie w związku z wprowadzeniem tzw. podatku minimalnego od korporacji.