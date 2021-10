Polski Ład. Ustawa, która wspiera rolników, wraca do komisji

krzych 45 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Suweren pisowski ciagle sie łudzi i nabiera na obietnice,a strategia PiSu jest prosta. Obiecac WSZYSTKO,powiedziec to co suweren chce usłyszec i obiecac WSZYSTKO głosno ,publicznie ,w mediach ,na akadmiach etc,a potem po cichu sie z tych obietnic wycofywac,byle tylko trwac przy korycie,bo trwanie przy korycie ,to kasa z bycia w zarzaach państwowych spólek,a suweren si eciagle na to nabiera,bo PiS wygral w 2015,w 2019 prezydenckie,bo wygrana Dudy ,to wygrana PiSu,do europarlamentu,sama Szydło dostał ponad pół miliona głosów. Coz suwerenie jak głosowałes ,tak masz