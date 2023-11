Premier Morawiecki odniósł się do "cudu" na Orlenie. "Nadal mamy jedne z najtańszych paliw"

takżetego 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

To jest nie samowite bo gdy w polsce ceny na stacjach spadały to na rynkach hurtowych ceny surowca rosły do 90 dol/l. Teraz jak na giełdach paliw ceny spadają do poziomu poniżej 80 dol/l to u nas ceny na stacjach cały czas rosną. A potem przychodzi taki Mateusz i mówi Ci że to nie miało związku z wyborami.....