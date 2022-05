Premier: od 1 lipca na Polaków czeka obniżka podatków

POPRAWNOŚĆ 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

NIE NAZYWAJCIE OPRAWCÓW *PANEM PREMIEREM*, *PANEM MINISTREM*, czy *PANEM EKSPERTEM* nie zasługują na to! - Dość poprawności! Nie nazywajcie próby OGRABIENIA, DOJENIA i ZNIEWALANIA NARODU - POLSKIM ŁADEM! Nie nazywajcie zaplanowanych działań antyzdrowotnych WALKĄ Z PANDEMIĄ! To działania DEPOPULACYJNE!!! Nazywajmy wreszcie rzeczy po imieniu! - Blokowanie leków, chociażby amantadyny (której skuteczność została już potwierdzona wielokrotnie) oraz blokowanie normalnego dostępu do usług medycznych to USIŁOWANIE ZABÓJSTWA (w dodatku na masową skalę), a ci, którzy to cały czas z premedytacją forsują zasługują na miano MORDERCÓW. Wspieranie tyranii PLANDEMICZNEJ przez tzw. OPOZYCJĘ KANAPOWĄ, to współudział w ZBRODNI! Pobieranie comiesięcznych opłat na NFZ i przy tym brak usług medycznych to ZŁODZIEJSTWO. Blokowanie prawdy przez łżemedia i utrzymywanie narracji strachu to KOLABORACJA z SANITARNYM TYRANEM!