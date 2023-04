Prezydent zdecydował ws. "podatku od zrzutek". Jest podpis Andrzeja Dudy

Ustawa z jednej strony podnosi kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn, ale także wprowadza limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób . Dotyczyć to będzie zbiórek na takich serwisach jak zrzutka.pl . Co zmiany oznaczają w praktyce?

Zobacz także: "Babciowe" kontra podwyżka 500 plus? Balcerowicz krytykuje opozycję

"Podatek od zrzutki" - oto kwoty

Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej, zwolnione z podatku od spadków i darowizn zostanie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej w okresie pięciu lat kwotę 36 tys. 120 zł od jednej osoby, a od kilku osób - 108 tys. 360 zł. Dotyczy to: małżonka, zstępnych (np. syna, córki, wnuków, prawnuków), wstępnych (np. matki, ojca, dziadków), pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.

W przypadku nabywcy zaliczonego do drugiej grupy podatkowej opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 tys. 090 zł od jednej osoby oraz 81 tys. 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Mowa w tym przypadku o: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwie rodziców, zstępnych i małżonkach pasierbów, małżonkach rodzeństwa, rodzeństwie małżonków, małżonkach rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej ( najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione) , wtedy limity wyniosą 18 tys. 060 zł od jednej osoby oraz 54 tys. 180 zł od wielu osób. Innymi słowy: jeżeli organizator zbiórki publicznej - np. przez serwis zrzutka.pl - otrzyma darowizny wyłącznie od niepowiązanych rodzinnie z nim osób, to podatek zapłaci, jeżeli suma wszystkich wpłat przekroczy próg 54 tys. zł z kawałkiem. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że np. żaden z darczyńców nie wpłaci sam 5308 zł.

Nowe zasady dla firm bez rejestracji

Zmian zatwierdzonych przez prezydenta jest więcej. Kolejna dotyczy ustawy Prawo przedsiębiorców. Mowa o podniesieniu kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej . Innymi słowy - prowadzenia firmy bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa podpisana przez Dudę podnosi próg dochodowy do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie ustawa stanowi o połowie tego wynagrodzenia, którego nieprzekroczenie przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Prezydent zdecydował ws. dostępu do broni

Andrzej Duda zatwierdził do tego zmiany do ustawy o broni i amunicji, określając m.in. krąg podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na "chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę".