"Podatek od zrzutek" coraz bliżej? Sejm odrzucił senackie weto, ale posłowie mają inny pomysł

Jeżeli głowa państwa podpisze ustawę, to – zgodnie z jej zapisami – " podatek od zrzutek" ma wejść w życie od 1 lipca. Jednak posłowie znaleźli sposób, by wycofać się z powszechnie skrytykowanego rozwiązania . W money.pl pisaliśmy, że sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaproponowała likwidację przepisów wprowadzających "podatek od zrzutek" w projekcie nowelizacji o podatku VAT , nazwanej potocznie SLIM VAT 3.

Branża obawia się kolejnej "wrzutki"

Sejm bowiem w piątek uchwalił nowelę podatku VAT, ale teraz nad nią pochyli się Senat. Zgodnie z prawem senatorowie będą mieć 30 dni na ustosunkowanie się do aktu podatkowego. Jeżeli zaproponują jakieś poprawki lub odrzucenie ustawy w całości, to dokument wróci do ponownego rozpatrzenia do Sejmu.