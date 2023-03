Podatek od trzynastej emerytury. Cześć seniorów odzyska pieniądze. Oto sposób

Podatek od trzynastej emerytury. Część seniorów odzyska pieniądze

Co ważne dodatkowe świadczenie będzie opodatkowane. "Zaliczka nie zostanie pobrana tylko wtedy, kiedy emerytura brutto razem z trzynastką brutto nie przekroczą 2 tys. 500 zł, bo tyle wynosi kwota wolna od podatku" - informuje dziennik Fakt".

Dziennik dodaje, że część seniorów będzie mogła odzyskać potrącone kwoty, ale będzie musiała na to poczekać.

"Fakt" wylicza, że na zwrot pobranej zaliczki od trzynastki mogą liczyć te osoby z emeryturą lub rentą od 1 tys. zł brutto przed waloryzacją do ok. 2 tys. 200 zł. Chodzi nawet o 180 zł.

Trzynaste emerytury. Harmonogram wypłat

- Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi - przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.