Ogromny wzrost liczby emerytów. ZUS otrzymał prawie 90 tys. wniosków

87 tys. wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to o 25 tys. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej - podaje "DGP" . Dziennik przypomina, że podwyżka emerytur od 1 marca wynosi 14,8 proc.

Liczba emerytów w górę. Do ZUS trafiło 87 tys. wniosków o przyznanie świadczenia

- Warto rozważyć rozłożenie waloryzacji świadczeń na kilka wzrostów w ciągu roku, które łącznie dadzą ten sam efekt, ale zniknie jednorazowa duża podwyżka, która zachęca co roku tysiące emerytów do szturmowania ZUS w lutym - komentuje, cytowany w artykule, dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego. Według niego pokazuje to, że obecne zachęty do dłuższej pracy nie działają .

"Aby temu przeciwdziałać, eksperci proponują m.in. zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 65 lat i uzależnienie momentu przejścia na świadczenie od prognoz dalszego trwania życia ustalanych co roku przez GUS" - czytamy.

Waloryzacja emerytur i rent

1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.