ZUS obiecuje rekordowo wysokie emerytury. Za dłuższą pracę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca Polaków do odkładania w czasie przejścia na emeryturę. Według prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej odłożenie emerytury o rok może ją podwyższyć o 10 do 15 proc., a w obecnej sytuacji gospodarczej będzie to jeszcze więcej, bo aż ponad 20 proc. ZUS zastrzega jednak, że są to ogólne szacunki i mogą się różnić w indywidualnych sprawach.