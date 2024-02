Rekordowe wpływy z PIT-u do budżetu. Wzrost o blisko 130 procent

W 2023 roku, dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły 91,7 mld zł, co stanowiło wzrost o około 23,6 mld zł, czyli 34,6 proc. w porównaniu do roku 2022 - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów .

Wzrost o 129 procent

Inaczej jednak jest w przypadku podatku od osób prawnych (CIT). Wpływy z tego tytułu wyniosły 67,9 mld zł, co oznaczało spadek o około 2,3 mld zł, czyli 3,2 proc. w skali roku - podaje Bankier.pl na podstawie danych resortu finansów.

Serwis dodaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podwoiły się - wzrosły o 129 proc., co w przeliczeniu daje blisko 51,7 mld. Natomiast największy skokowy wzrost miał miejsce między 2019 a 2020 rokiem. Właśnie wtedy doszło do najwyższej podwyżki płacy minimalnej od 2003 r. - z kwoty 2250 zł do 2600 zł brutto.