"To nie krasnoludki". Polityk PiS mówi, kto zawinił ws. Polskiego Ładu

– To dobrze świadczy o rządzie, że tak szybko reaguje na błędy, które zostały popełnione. I to trzeba od razu powiedzieć, że błędy były. Skala tej reformy jest tak duża, błędy były, myślę, że urzędnicy powinni za to odpowiedzieć - mówił w niedzielę w Radiu Zet Ryszard Czarnecki.

– To nie jest tak, że krasnoludki i sierotka Marysia za to odpowiadają - rzucił też znany polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Błędy w ministerstwie

– Wiadomo, że lepiej, żeby nie było powodów do korekt, ale są koniecznie. A jeżeli już są korekty, to dobrze, że są szybko. Na pewno warto wyjaśnić, kto za to odpowiada w Ministerstwie Finansów - dodał. - Ministerstwo Finansów w sensie merytorycznym to przygotowywało. Myślę, że ta decyzja, że mamy nowego wiceministra finansów, pana Artura Sobonia, pokazuje, że premier uznał, iż należy ten resort wzmocnić – skomentował Czarnecki.

Polski Ład, a dokładnie jego podatkowa część, wszedł w życie 1 stycznia i od tego czasu właściwie każdego dnia przynosi nowe problemy. Choć część skorzystała, to dla wielu ludzi reforma PiS oznacza niższe pensje i emerytury.

Nowy wiceminister na ratunek

Skala oburzenia jest tak duża, że rząd naprędce odkręca niekorzystne dla ludzi zapisy, a Mateusz Morawiecki obiecuje, że nikt, kto zarabia do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie (lub dostaje taką emeryturę), na Polskim Ładzie nie straci.

O problemach donoszą m.in. pracownicy, księgowe, które nie wiedzą, według jakich przepisów mają pracować, przedsiębiorcy. Wielkie kontrowersje budzi też likwidacja ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, która została zastąpiona ulgą na dziecko w stałej kwocie 1500 zł.

– To bardzo dużo reforma podatkowa, sam jestem zaskoczony tym, że pewne kwestie nie wyszły dobrze, ale jestem pełny nadziei, że minister finansów, tak jak obiecał, naprawi wszystkie błędy – oceniał w ostatnią środę w programie "Money. To się Liczy" Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. – Niedobrze się stało, że przedsiębiorcy mieli mało czasu na to, żeby się przygotować – dodał.

Na ratunek resortowi finansów ma przyjść Artur Soboń. Został on nowym wiceministrem, odpowiedzialnym za łatanie podatkowej części Polskiego Ładu.

