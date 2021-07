Rząd chce powrotu emigrantów. Szykuje ulgę podatkową

Pakiet ulg podatkowych dla emigrantów ma nazywać się repatriacja kapitału, a znajdzie się on w Polskim Ładzie. Skierowany będzie do trzech grup osób.

Pierwszą grupą są pracownicy, którzy za granicę wyjechali do pracy zarobkowej. Jak informuje portal wPolityce.pl, program ich obejmie, jeżeli przebywają i pracują poza Polską przez co najmniej trzy lata. Po powrocie przez kolejne cztery będą płacić połowę podatku dochodowego.

Jak podaje portal wPolityce.pl, zachęcić ich do tego górny podatek ryczałtowy. Co to oznacza? Jeżeli np. Robert Lewandowski zdecydowałby się na powrót swojego kapitału do kraju, to w Polsce płaciłby podatek nie większy niż 200 tys. złotych. To mogłoby być niezwykle korzystne rozwiązanie dla napastnika Bayernu Monachium.