Konieczność 14 min. temu

Wszystkie osoby zatrudnione w administracji rządowej ,samorządowej ,spółkach skarbu państwa z nadania PiS winny w układzie nowego ładu podatkowego zapłacić 50% podatek od nadmiernego wzbogacenia. Przyszli goli i bosy a dziś to milionerzy z potężnymi majątkami. Jak zapłacą taki podatek to i tak nie zbiednieją. Ten rząd PiS zabrał emerytom i rencistą i reszcie obywateli z kont bankowych i odłożonych na nich pieniądzach w siłę nabywczej waluty rocznie około 20-28 miliardów złotych to można to samo zrobić z obecnymi bonzami.