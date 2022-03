Rząd może mieć jeszcze większy problem. To będzie efekt obniżenia podatków

Zdaniem głównego ekonomisty Fundacji FOR Sławomira Dudka może być wprost odwrotnie. "Po pierwsze, zamiast chronić przed inflacją, obniżka podatków raczej przyczyni się do jej wzrostu" - czytamy. Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao SA, zwraca z kolei uwagę, że obniżenie podatków w większym stopniu przełoży się na podwyższenie inflacji niż na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Co istotne, rząd obniżkę podatków ma zamiar pokryć z długu. Premier wspomniał 0,5 pkt proc. PKB dodatkowego deficytu, a to oznacza, że w budżecie nie ma pieniędzy na takie działania.

Zmiany w Polskim Ładzie

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Ponadto zamiany zakładają zlikwidowanie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym (do kwoty 8,7 tys. zł), ryczałcie i karcie podatkowej. Premier zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł pozostanie bez zmian.