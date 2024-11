Rząd wypowiada wojnę szarej strefie. Tworzy specjalny zespół

Tak rząd chce walczyć z szarą strefą

Prace nad powołaniem zespołu to efekt m.in. wypełniania rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego , który zalecał Polsce większą aktywność w ograniczaniu szarej strefy. Według MFW szara strefa w Polsce to aż 27 proc. PKB co, według Tratkiewicza jest o 5 pkt proc. powyżej unijnej średniej.

"Nasz cel to zmniejszenie skali szarej strefy przynajmniej do poziomu średniej UE w ciągu kilku lat, czyli ograniczenie jej zakresu o 100 mld zł. To znacznie poprawiłoby wpływy do budżetu państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cel jest ambitny, ale realny" - zapowiedział w "PB" dyrektor departamentu w MF.