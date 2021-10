Senat zbiera poprawki do Polskiego Ładu. Ma więcej wątpliwości niż Sejm

RoCki 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Co ze składką zdrowotną dla emerytów? Dlaczego oni mają płacić 9% a inni tylko 4,9%? Toż to rażąca niesprawiedliwość. Ponadto emerytury mają być wszystkie bez podatku a nie dzielić emerytów na lepszych i gorszych. Przecież ci co mają wyższe świadczenia nie zdobyli ich "Cwaniactwem" jak to określił nasz Kim Dzong Kacz. tylko ciężko wypracowali wieloletnią nauką i pracą. Dlaczego teraz za to mają być dodatkowo ukarani. Tak ukarani!!! Uważam, że takie potraktowanie emerytów to kara. Tylko pytam się za co??? Teraz powiedzcie ludziom żeby pracowali długo to będą mieć godna emeryturę, którą rząd skutecznie ci zmniejszy "złodziejskim wałem". Tak dokładnie zostaniecie oszukani i ograbieni z godnej emerytury!!!