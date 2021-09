Przedsiębiorcy naprawiają Polski Ład. Rzecznik MŚP ma cztery propozycje

Czwarta propozycja dotyczy doprecyzowania regulacji związanych z tzw. minimalnym CIT-em . Zgodnie z proponowanymi przez rząd zapisami, to rozwiązanie miałoby nie dotyczyć małych i średnich firm, których udziałowcami są osoby fizyczne. Rzecznik MŚP proponuje, aby wyraźnie napisać, że rozwiązanie to ma dotyczyć jedynie firm o obrotach wyższych niż 50 mln euro.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Zakłada 7 proc. PKB na zdrowie; obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy oraz mieszkania bez wkładu własnego. A także dom do 70 m kw. bez formalności i emeryturę bez podatku do 2500 zł.