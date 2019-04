Stawki VAT do zmiany. Premier chce wrócić do prac nad matrycą

– Matryca VAT wróci, i to bardzo szybko. Może jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – przytacza słowa premiera Mateusza Morawieckiego "Rzeczpospolita". Pojawiła się więc szansa na szybką nowelizację stawek VAT.

Propozycja nowych stawek podatkowych pojawiła się w listopadzie 2018 roku. Projekt długo był konsultowany, ale nie udało się uniknąć kontrowersji. Jednak z nich to różne stawki podatkowe na napoje i soki owocowe.

Rząd opracował projekt nowej matrycy VAT, by uporządkować sytuację. Do tej pory bowiem niektóre produkty mogły podlegać trzem różnym stawkom. Tak było w przypadku pieczywa czy ciastek, które w zależności od daty przydatności do spożycia mogły być opodatkowane 5-proc., 8-proc. albo 23-proc. stawką VAT.