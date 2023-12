Te podatki, świadczenia, kary wzrosną od 1 stycznia 2024 r. Nawet 8500 zł za brak "świstka"

Jakie opłaty i podatki wzrosną w Polsce od 1 stycznia 2024 roku? Lista danin, które w większym stopniu wydrenują kieszeń Polaków, jest długa. Wśród najważniejszym zmian warto jednak wymienić te najistotniejsze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? "Mamy inny niuansik"

Podatek od nieruchomości w górę. Jakie stawki od 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi znaczący wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w Polsce. Wzrost ten, wynoszący średnio 15 proc., wynika z korekty o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2023 roku. Oznacza to, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy, będą musieli liczyć się z większymi obciążeniami finansowymi.

Podatek od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie o 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, osiągając 1,15 zł/m metr kwadratowy, natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrost wyniesie aż 4,32 zł na każdy metr kwadratowy, co da nową stawkę 33,10 zł/metr kwadratowy.

To stawki maksymalne - każda gmina sama ustala ich wysokość. Przykładowo w Toruniu stawka podatku dla lokali mieszkalnych to 1,00 zł za metr kwadratowy, natomiast dla lokali używanych do działalności gospodarczej jest to 33,10 zł za metr kwadratowy. W Lublinie stawka podatkowa dla lokali mieszkalnych jest ustalona na poziomie 1,15 zł za metr kwadratowy, a dla lokali z działalnością gospodarczą - również 33,10 zł za metr kwadratowy. W Łomży podatek od lokali mieszkalnych wynosi 0,83 zł za metr kwadratowy, a dla lokali komercyjnych - 24,03 zł za metr kwadratowy.

Podatek od gruntów będzie różnicowany w zależności od ich przeznaczenia i wykorzystania. Na przykład, stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,34 zł za metr kwadratowy, a dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 6,66 zł za hektar.

Podatek od psa, podatek od samochodu, opłata uzdrowiskowa

Podatek od samochodu (formalna nazwa to podatek od środków transportowych) również ulegnie zmianie. Na przykład, opłaty za samochody ciężarowe będą wynosić od 1173,19 zł do 4481,57 zł w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Podatek od psa, opłata, która wciąż wielu osobom wydaje się kontrowersyjna, wzrośnie ze 150,91 zł do 173,55 zł.

Opłaty uzdrowiskowe w kurortach również wzrosną od 1 stycznia 2024 r. Osiągną maksymalną wysokość 6,20 zł za dobę, w porównaniu do obecnej stawki wynoszącej 5,40 zł.

Kara za brak OC od 1 stycznia 2024 r. mocno w górę

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wejdą w życie nowe przepisy, które zaostrzą kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) dla kierowców. Kara ta zostanie podniesiona do kwoty 8500 złotych. Obecnie wynosi ponad 7000 zł.

Warto również zwrócić uwagę na sposób naliczania kar za opóźnienie w opłaceniu polisy OC. Kara wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania braku ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC przez okres od 1 do 3 dni, kara wyniesie 20 proc. pełnej opłaty. Co przekłada się na kwotę 1700 złotych. Jeśli okres braku ubezpieczenia wydłuży się do 4-14 dni, kara wzrośnie do 50 proc. pełnej opłaty, czyli 4250 złotych. Natomiast za pozostawanie pojazdu bez OC powyżej 14 dni, kara osiągnie 100 proc. pełnej opłaty, co oznacza 8490 złotych.

800 Plus już od 1 stycznia 2024 r. Tyle można zyskać rocznie

Oprócz złych wiadomości są i dobre. Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wprowadzona zostanie istotna zmiana w programie "Rodzina 500 Plus". Świadczenie wychowawcze wzrośnie do kwoty 800 złotych miesięcznie. To znaczące zwiększenie z obecnej stawki, co przyniesie wyższe roczne wpływy dla rodzin korzystających z tego wsparcia.

Informację tę potwierdziła nowa minister pracy. - Nie słyszałam żadnych zapowiedzi o ograniczaniu czy wprowadzaniu jakichkolwiek progów do programu 800 plus. 800 plus zostanie wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 roku mają prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku, będą otrzymywać zwiększone świadczenie.

W praktyce oznacza to, że rodziny i opiekunowie otrzymają rocznie o 3600 zł więcej na każde dziecko objęte programem. W przypadku dwójki dzieci, roczny wzrost wsparcia wyniesie 7200 zł, a przy trójce dzieci - 10800 zł. Ta zmiana stanowi znaczące wsparcie finansowe dla rodziców i opiekunów, pomagając w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci.

Zwiększenie świadczenia "500 Plus" do 800 zł miesięcznie jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania oraz stanowi element szerszej polityki wsparcia rodzin w Polsce. To znaczące wsparcie, które ma na celu odciążenie budżetów domowych i zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju dzieci.

Robert Kędzierski, dziennikarz money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.