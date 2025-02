Uciążliwy podatek do zmiany? Rząd chce zachęcić do inwestowania

zgłoś do moderacji

St. Am

Inwestuję w gospodarkę na GPW od 20 lat. Ile politycy napsuli, to każdy inwestor mógłby godzinami opowiadać. Zawsze popieramy rozwój gospodarczy - tylko, że są wybory i co z tego zostanie? Ludzie patrzą teraz na ceny energii, wody i rosnące czynsze i opłaty pobierane przez gminy. Gospodarka musi sprzyjać każdemu, a nie tylko nominatom zatrudnionym z klucza partyjnego, jeśli ma być to dobrze przyjęte, każdy musi znaleźć coś wymiernego dla siebie.