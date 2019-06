Urząd Skarbowy kontrolował ich pięć razy. Podczas ostatniej wizyty zmienił zdanie

Kłopotliwa jest nie sama konieczność zapłaty podatku , a niejasności co do brzmienia przepisów. Ostatecznie, podatnik stosuje się do interpretacji prezentowanej przez organy podatkowej – która niestety też bywa zmienna.

W 2010 r. do dużej spółki produkcyjnej, należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, przychodzi kontrola podatkowa. Urzędnicy badają m.in. miejsca świadczenia usług logistyczno–magazynowych.

Zdecydowali się na wsparcie firmy mimo braku przepisów przyznających ochronę w przypadku zastosowania się do stanowiska organu podatkowego, istotnych wątpliwościach co do trybu, w jakim może być dochodzony zwrot wpłaconych kwot oraz negatywnych wyroków wydanych w sprawach innych podatników, w których sądy administracyjne faktycznie przyznawały organom prawo do dowolnej zmiany prezentowanego stanowiska.