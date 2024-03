Ważą się losy kolejnej obietnicy. "Domański dostanie teczkę taką, jaką dostał Tusk"

- To, co zaproponowało ministerstwo, nie jest spełnieniem obietnicy - tak w rozmowie z money.pl projekt rozporządzenia o obniżeniu VAT ocenia Michał Łenczyński, ekspert branży beauty. - Andrzej Domański otrzyma od nas teczkę. Dokładnie taką, jaką otrzymał Donald Tusk - dodaje. Co będzie w środku?