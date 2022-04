Wiceminister Soboń o rozliczaniu podatku: "nie ma powrotu do 2021 r."

Damian 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

Trudno wysłuchać tych bredni w rodzaju "niższa stawka podatku PIT ma sprawić, że przepisy będą bardziej korzystne dla milionów Polaków". Przecie wiadomo że ta ekipa wszystkie zmiany wprowadza z podstawowym celem, by jak najwięcej kasy wyrwać z kieszeni tych, co to powinni tyrać za miskę ryżu na rzecz powszechnego dobrobytu klasy świętych krów i nierobów.