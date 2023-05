"Żadnych nowych podatków". Wiceminister złożył deklarację

W obecnej sytuacji gospodarczej ma to wręcz fundamentalne znaczenie. Wszystko przez fakt, że są to fundusze zewnętrzne na inwestycje , więc ich odblokowanie przełoży się m.in. na mniejszy deficyt budżetowy , większą stabilność finansów publicznych , większą stabilność złotego i w efekcie silniejszą gospodarkę.

"Żadnych nowych podatków"

Wyjątkiem od tej reguły jest akcyza na alkohol i papierosy. W 2022 r. rząd przyjął plan działań, który corocznie zakłada podniesienie stawki tego podatku o ok. 5 proc. aż do 2027 r. A zatem w 2023 r. również można spodziewać się wzrostu tej daniny. – Nie jest to żadna tajemnica dla branży – skwitował polityk.