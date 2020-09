podatki oprac. Agata Kalińska 29 minut temu

Zerowy PIT dla stażystów. Nowy pomysł rządu

Osoby do 26. roku życia na stażach i praktykach nie będą płacić PIT - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Ma to zachęcić młodych ludzi do pracy w administracji.

