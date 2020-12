Zmiany dla firm. Oto, co przyniesie przedsiębiorcom nowy rok

CIT od spółek komandytowych, ograniczenie dotyczące ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, konieczność publikowania i przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o strategii podatkowej firmy, podatek cukrowy, podatek od sprzedaży detalicznej, estoński CIT, objęcie większej grupy mikrospółek 9 proc. stawką CIT, zwiększenie limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - to te najbardziej istotne dla przedsiębiorców.

Pracodawcy mają poważne obawy co do tych zmian. I nie chodzi tylko o novum, z którym przyjdzie im się zmierzyć. Zadaniem Konfederacji Lewiatan, nowe regulacje zaszkodzą pozycji naszych firm.

- W 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli płacić nowe podatki i ponieść koszty dostosowania się do wielu obowiązków; to może uderzyć w konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym, a także ograniczyć ich potencjał do rozwoju i odporność na kryzysy - przekonuje Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Lewiatana.