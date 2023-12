Zmiany w podatku cukrowym? Jest projekt ustawy

Zobacz także: Mniejsze butelki przez podatek cukrowy. "Zobaczymy, czy to się okaże sukcesem"

Ponadto proponuje się objęcie opłatą syropów, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy i które do wprowadzenia opłaty były "zwykłymi" środkami spożywczymi, a które po wprowadzeniu opłaty zaczęto wprowadzać na rynek jako suplementy diety.

Zmiany w podatku cukrowym?

W OSR wskazano, że w celu "stymulowania prozdrowotnych wyborów konsumentów od dnia 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa), która wpływa na wzrost cen napojów słodzonych oraz napojów z zawartością kofeiny lub tauryny". Podano, iż opłata ta została wprowadzona, by zachęcić producentów do redukcji ilości substancji słodzących, a konsumentów do wyboru zdrowszych produktów.