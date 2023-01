Podatek cukrowy. MF: żadne nowe produkty nie zostaną objęte opłatą

" Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu , o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" – stwierdzono.

Opłata zależna od zawartości cukru

Do sierpnia 2022 r. wpływy z podatku cukrowego do budżetu państwa wyniosły 1,12 mld zł. To o 9,4 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.