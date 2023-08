Setki milionów do kasy państwa tylko z jednego podatku. Jest rekordzista

Podatek cukrowy obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Jego celem miało być zniechęcenie konsumentów do słodzonych, gazowanych i niegazowanych napojów, aby promować wybory prozdrowotne. W efekcie podrożały zarówno takie napoje, jak i częściowo soki.

Wpływy z tytułu podatku cukrowego systematycznie rosną. Od stycznia do końca czerwca tego roku sięgnęły 727 mln 508 tys. 333,44 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to więcej o 79,8 mln zł. Liczba podmiotów, które opłacają tę daninę, wahała się od 262 w lutym do 481 w maju.