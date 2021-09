Zwiększanie pensji minimalnej. Spirala się nakręca. O tym rząd nie mówi

Zwiększanie płacy minimalnej jest jednym z lepszych sposobów na niezauważalne zwiększanie wpływów budżetowych. Niezauważalne – bo podatki teoretycznie nie rosną, ale do państwowej kasy wpływa więcej pieniędzy. Poza tym pracownicy są zadowoleni a rząd zyskuje wdzięczność obywateli – o ile oczywiście za wzrostem płac nie idzie rosnąca dynamicznie inflacja .

Dochody podatkowe w tym roku mają wynieść 349,7 mld zł, w tym 170 mld zł z VAT, 38,5 mld zł z CIT, oraz 64,1 mld zł z PIT. Natomiast w przyszłym roku dochody podatkowe mają wzrosnąć do 368,4 mld zł, w tym 181 mld zł z VAT, 36,9 mld zł z CIT, oraz 68,1 mld zł z PIT.

W kontekście płacy minimalnej najbardziej interesuje nas PIT, czyli podatki płacone od naszych zarobków. W stosunku do roku 2021 mają one wzrosnąć o 4 miliardy złotych. W Polsce pracuje obecnie ok. 16,6 mln osób, mamy też ponad 6 mln emerytów, którzy de facto płacą podatek dochodowy.