Masz dzieci? Twój budżet domowy zyskuje również w ten sposób

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 46 Odpowiedz

Ulga podatkowa na dzieci jest taka sama dla bogatego jak i biednego rodzica. Jesteś bogaty i chcesz mieć większą ulgę? To dlaczego masz tyle samo dzieci co biedny? Kasy mas więcej to zamiast płakać że ulga podatkowa niska, zrob sobie o tyle dzieci więcej o ile więcej zarabiasz od tego biednego! Wyjdzie na to samo. Albo oddajesz w podatkach, albo wydajesz na własne dzieci... chcecie więcej urodzeń? Albo niech dzieci zaczną się rodzic w bogatych rodzinach które na to stać, albo pomagajcie tym które chcą te dzieci mieć! Bo na razie jest tak, że ci co ich stać nie chcą mieć dzieci, albo mają jedno, max dwójkę. A ci to tych dzieci chcą, tez mają jedno, max dwójkę bo na więcej ich nie stać... wg niektórych to każdy rodzic to patologia 500+ jak ma w tym kraju rodzic się więcej dzieci?