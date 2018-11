Afera KNF. Agenci CBA przeszukali mieszkanie Marka Chrzanowskiego

Informację podało RMF FM. W trakcie akcji zabezpieczone zostały dokumenty oraz nośniki elektroniczne. Jednocześnie przeszukano również gabinety w kilku departamentach KNF, gdzie przejęte zostały m. in. taśmy, na których zarejestrowane są negocjacje z bankami należącymi do Leszka Czarneckiego. Przeszukania dokonali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Warszawy na wniosek prokuratury w Katowicach.

Jak jednak chwilę później poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora, przeszukanie odbyło się nie - jak informował RMF - we wtorek, a już w ubiegłym tygodniu. Agenci weszli do domy Chrzanowskiego dokładnie w tym samym czasie, co do siedziby KNF. "Zabezpieczono dokumenty na potrzeby śledztwa" - poinformował Żaryn.