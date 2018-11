Afera KNF. Leszek Balcerowicz: PiS to partia, oparta na kłamstwie i masowej korupcji

- Potrzebny jest obywatelski nadzór nad instytucjami, które nie kontrolowane mogą wyrządzić dużą krzywdę obywatelom i państwu - tak o aferze w KNF mówi w programie "Money. To się liczy" prof. Leszek Balcerowicz.

Czy kolejne afery, z których największa dotyczy Komisji Nadzoru Finansowego, to powolny koniec PiS, partii, która w nazwie ma prawo i sprawiedliwość? - Nazwa była kłamliwa od samego początku. Przecież to partia Prawo i Sprawiedliwość niszczyła Konstytucję - przekonuje w programie "Money. To się liczy" prof. Leszek Balcerowicz. - Społeczeństwo nie może polegać na partii, która opiera się na kłamstwie i masowej korupcji - dodał.