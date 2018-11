Nowe taśmy Czarneckiego. Mec. Giertych dla money.pl: Prezydent musi zostać przesłuchany

Zdaniem Romana Giertycha poważniejszą sprawą niż – jak to określił we wpisie na Twitterze - "zwykła" korupcja w wykonaniu szefa KNF, jest kwestia dotycząca nadużycia uprawnień i możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia banku Leszka Czarneckiego. W tej sprawie Giertych złożył drugie zawiadomienie do prokuratury.