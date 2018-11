Minister Emilewicz o wywiadzie w money.pl. "Dziś nie powiedziałabym tych słów"

- W tej sprawie najważniejsze jest to, żeby wyjaśnić, jak to się stało. Nie jesteśmy republiką bananową i wszystkie najważniejsze osoby w państwie starają się tę sprawę wyjaśnić - mówiła minister Jadwiga Emilewicz w porannej rozmowie w TVN24.

Zdaniem szefowej resortu przedsiębiorczości afera KNF to "bardzo poważna sprawa, dotycząca obszaru, który opiera się na zaufaniu". - Ta rozmowa nie powinna się odbyć w takiej formule. Przewodniczący KNF przekroczył zasady BHP - mówiła Emilewicz. Nie zgodziła się jednak, że w tym kontekście możemy mówić o skandalu. - Skandal to jest w alkowie, gdy spotkamy tam kogoś, kto nie powinien się tam znaleźć - odparła.

Jej zdaniem najistotniejsze jest teraz, by "ustabilizować system bankowy". Co jednak ciekawe, w poniedziałek Komitet Stabilności Finansowej zapewniał, że system jest stabilny. Po co więc stabilizować coś, co jest stabilne? Tego minister nie sprecyzowała.

Pytana o ewentualnych następców, wzbraniała się jednak przed typowaniem konkretnych nazwisk. - Jest kilka takich osób, może nawet więcej, które budzą powszechne zaufania. Ale nazwisk wymieniać nie będę - powiedziała.

Minister odniosła się również do wypowiedzi prezesa NBP, który Marka Chrzanowskiego nazwał człowiekiem "szlachetnym, uczciwym i honorowym".

- W świetle tego, co usłyszeliśmy na nagraniach wydaje mi się, że są to oceny przesadzone. Profesor Glapiński powinien rozważniej dobierać słowa, tak jak ja - powiedziała minister przedsiębiorczości.

Nawiązała tym samym do swojej wypowiedzi dla money.pl w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, w piątek minister przedsiębiorczości i technologii powiedziała w rozmowie z money.pl, że taśmy Chrzanowskiego to "Ani skandal, ani afera". Minister stwierdziła, że to jedynie... "wypadek przy pracy".

Wywołało to sporą aferę w internecie. Nawet prawicowe media, takie jak "Do Rzeczy", pisały o "kontrowersyjnych" słowach minister.

- Wypadek przy pracy - kolega dał się nagrać przy rutynowym obsadzaniu stanowisk w prywatnych bankach - ironizowała na serwisie społecznościowym po słowach minister znana blogerka i publicystka Kataryna.

- Dziś nie powiedziałabym tego zdania, wiedząc, że to się tak przebiło do mediów - przyznała Emilewicz. - Powiedziałabym za to to, co powiedziałam później. Że mamy problem ludzki i że sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 2h temu VerayherWypadek przy pracy? No tak, to miało przebiec gładko bez wyjścia do mediów. 2h temu fgrgrghrbhrhnnnie ma problemu .. 40 mln łapóki .. dla pisu nie ma problemu . dlatego chcą wyjśc z ue. żeby nie było kontroli 2h temu ot coBrnij, kochana, brnij. Rozwiń komentarze ( 13 )

Wybrane dla Ciebie