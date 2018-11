impact Marcin Lis 2 godziny temu

Polska zaostrzyła kontrole celne na wschodniej granicy. To efekt protestów na Ukrainie

- Podnieśliśmy poziom kontroli [celnych - red.], by zorganizowane grupy przestępcze nie wykorzystały sytuacji do przemytu czy przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT-u - przyznał w rozmowie z money.pl zastępca szefa KAS Piotr Walczak. Odniósł się także do groźby protestu ze strony części celników.

