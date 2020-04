Epidemia koronawirusa. Ubezpieczyciel chce bezpłatnie objąć polisą medyków

"Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Osobę uposażoną wskazuje ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia - zwykle jest to osoba najbliższa, członek rodziny" - czytamy w komunikacie.