Kolejne pozwy od Rzecznika Finansowego. Na celowniku ubezpieczyciele

Podobne praktyki są stosowane przez ubezpieczycieli OC, polegające na tym że koszty naprawy w serwisie 'autoryzowanym' producenta mogą być kilkukrotnie wyższe niż w innych warsztatach działających na rynku. Jako poszkodowany dostałem ofertę zwrotu kosztów naprawy w wybranym przeze mnie serwisie w wysokości ok. 1/3 jak dla 'autoryzowanego' serwisu. Zmusiło mnie to oczywiście do zlecenia naprawy w autoryzowanym serwisie. Ponadto ubezpieczyciel starał się wyłudzić tzw. 'upoważnienie na warsztat', domyślam się że po to aby 'odzyskać' część z przepłacanych kosztów naprawy.